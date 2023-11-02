Ночью снег на уральских трассах убирали 337 единиц техники

В ночь с 1 на 2 ноября на всей территории Свердловской области шел мокрый снег, на юге и в центре – с дождем. Сегодня с утра снегопад продолжается в центральном и северо-восточном районах.

Как сообщили в ДИПе, ночью на дорогах со снегом и гололедом боролись 337 единиц техники: 229 комбинированных дорожных машин, 36 автомобилей с отвалом, 35 автогрейдеров, 37 единиц другой спецтехники. Израсходовано 3549 кубических метров пескосоляной смеси.

Дорожники просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной службы: (343) 261-79-83.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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