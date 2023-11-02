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Четверг, 2 ноября 2023, 08:38 мск

Новости Екатеринбург

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На Режевском тракте «газель» насмерть переехала пешехода

Сегодня утром на дороге Екатеринбург – Реж «газель» переехала пешехода, он скончался. По словам водителя, человек лежал на проезжей части.

«На 27 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель автомобиля «газель» допустил наезд на пешехода, со слов водителя – лежавшего на проезжей части. В результате происшествия пешеход от несовместимых с жизнью травм скончался», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Подробности происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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