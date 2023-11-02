В Екатеринбурге ищут похитителя пельменей (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает гражданина, который унес из магазина несколько пачек пельменей.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, около месяца назад неизвестный зашел в магазин на пр. Космонавтов, 42, закинул за пазуху несколько пачек пельменей и сразу покинул торговую точку. «При этом он забыл оплатить товар. Вероятно, это случилось из-за спешки (надо полагать, пельмени начали таять)», – предполагают в полиции.

Сотрудники территориального отдела просят местных жителей опознать этого человека и сообщить его данные по телефону: 356-42-14. Полиция также предлагает мужчине добровольно явиться для дачи объяснений по адресу: ул. Баумана, 11 (ОП № 14) и возместить ущерб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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