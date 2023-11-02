С началом оттепели в Екатеринбурге с крыш падают сосульки и снег: куда сообщать об опасности

Сегодня в Екатеринбург пришла оттепель, и с крыш начали падать сосульки и смерзшийся снег. Чтобы избежать травм, спасатели советуют не подходить близко к козырькам и деревьям. Сообщать об опасных крышах можно в управляющие компании, а также по телефону 112.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, бороться с сосульками на крышах должны УК, ТСЖ и собственники зданий.

«Специализированные организации, управляющие компании, ТСЖ, собственники офисных зданий должны провести очистку снежных масс и сосулек с крыш сооружений, имеющих скатные кровли и расположенных в непосредственной близости от пешеходных дорожек, входных групп. Собственники многоквартирных домов обязаны регулярно очищать образовавшиеся сосульки со своих непроектных козырьков балконов», – уточнили в администрации.

Если вы видите крышу, с которой опасно свисают сосульки или снежные массы, нужно позвонить в управляющую компанию, обслуживающую территорию. Если это офисное здание, либо вы не знаете УК, можно обращаться по номеру 112. Специалисты внесут заявку с указанием контактов в единую программу реагирования и передадут в дежурно-диспетчерскую службу.

Кроме того, в ближайшие дни следует соблюдать правила безопасности: при выходе из здания не задерживаться на крыльце, не подходить близко к фасадам домов, перед входом в здание обязательно смотреть вверх, чтобы убедиться в отсутствии сосулек. Важно более внимательно следить за детьми: не разрешать им играть возле зданий и ни в коем случае не оставлять коляски с детьми под козырьками домов, под балконами, под деревьями в парке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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