Екатеринбург вошел в топ-30 городов, где больше всего слушают музыку

За год аудитория популярных музыкальных стримингов в России выросла на четверть, а потребление интернет-трафика – на 36%. По «Индексу меломана», составленному аналитиками Yota, Екатеринбург вошел в топ-30 городов по объем музыкального трафика на одного слушателя.

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов и сложностей с оплатой подписок многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Например, YouTube Music, за год потерял 65% аудитории и 78% российского трафика, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

В то же время число пользователей «Звука» за год выросло в 5,2 раза, а трафик – на 170%. На втором месте по динамике – «Яндекс.Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик – в 2,5 раза. Основной прирост слушателей произошел за счет пользователей старше 25 лет, а две трети «новичков» – мужчины, – сообщили в пресс-службе «Мегафона» на Урале.

Эксперты Yota составили «Индекс меломана», который показывает объем музыкального трафика на одного слушателя в месяц в конкретном городе России. Среди городов Урала главные меломаны обосновались в Тюмени, следом идут жители Екатеринбурга и Челябинска. А вот по России в целом первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири, на первой строчке оказался Томск.

В десятку самых популярных смартфонов для прослушивания музыки вошли сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi – Redmi 9С NFC.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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