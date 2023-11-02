На время распродаж курьерам и таксистам подключат ускоренный интернет

Оператор «Мегафон» подключит ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

В компании отмечают, что в ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов.

По статистике «Мегафона», мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во Всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. «Мегафон» решил предоставить партнерам «Яндекс.Про» – водителям такси и курьерам – ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

«Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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