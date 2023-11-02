Суд обязал управляющую компанию оплатить ущерб за побитый сосульками автомобиль

Житель Екатеринбурга отсудил у управляющей компании компенсацию за повреждения автомобиля, на который упал снег с крыши.

Инцидент случился в ноябре прошлого года. Владислав припарковал «Киа Рио» рядом с многоквартирным домом на улице Воеводина, а когда вернулся, увидел на машине снежно-ледовую глыбу. Восстановительный ремонт смятой крыши и разбитого лобового стекла обошелся владельцу в 94,1 тысячи рублей.

Владислав обратился с претензией к управляющей компании дома – ООО УК «Единый Стандарт», но безуспешно. Тогда мужчина подал иск в Ленинский райсуд, требуя взыскать с управляющей компании причиненный ущерб и сопутствующие расходы – всего порядка 155 тысяч рублей.

Представители УК заявили, что накануне происшествия крышу дома почистили от снега, поэтому с нее ничего не могло упасть. По предположению ответчика, снежная глыба рухнула на автомобиль с самовольно установленных жильцами козырьков балкона. Также в УК настаивали на том, что автовладелец совершил грубую неосторожность и припарковал машину близко к стене дома, несмотря на предупреждающие таблички о возможном сходе снега.

Суд принял последний аргумент ответчика, поэтому размер причиненного вреда был уменьшен наполовину – до 72 тысяч рублей. Решение никого не устроило. И истец, и ответчик обжаловали его в Свердловском областном суде.

«Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам отметила, что имущественный вред истцу причинен из-за ненадлежащего исполнения ООО УК «Единый Стандарт» услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, поэтому с ответчика нужно взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, увеличив размер выплат в пользу истца на 23 525 рублей», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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