Сегодня – день Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные жители Свердловской области отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери.

Этот день отмечается в благодарность за избавление Руси от нашествия поляков в 1612 году, в период Смутного времени. Согласно преданию, во время ополчения, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, воинам из Казани был прислан чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие послано за грехи, народ наложил на себя трехдневный пост и с молитвой обратился к Богородице. Молитва была услышана, и воодушевленные русские войска освободили Москву от захватчиков.

Праздник Казанской иконы – важная дата не только в православном календаре, но и в народном. К 4 ноября обычно завершались все строительные работы, наемные рабочие получали расчет и возвращались домой.

Отметим, что в честь праздника в Екатеринбурге пройдет крестный ход с участием митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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