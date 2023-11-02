Свердловские энергетики поделятся знаниями с воспитанниками «Кванториума» (ВИДЕО)

Свердловский филиал «Т Плюс» подписал соглашение о сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум» в Верхней Пышме. В рамках партнерства специалисты компании будут знакомить школьников с миром большой энергетики и показывать на практике, как работают энергообъекты. Возможно, эти знания помогут детям определиться с будущей профессией.

Энергетики «Т Плюс» пришли в «Кванториум»

«В нашем технопарке есть несколько направлений, в том числе «Энерджиквантум». Мы даем ребятам широкий круг знаний, чтобы в будущем они стали классными инженерами или конструкторами. В том числе, делаем акцент на практике. Дети занимаются в аудиториях с высокотехнологическим оборудованием. Поэтому мы рады такому партнеру, как «Т Плюс». Их специалисты могут показать, как развивалась свердловская энергетика за последние 90 лет и пришла к современным автоматизированным системам. Ребята будут понимать и историю отрасли, и ее будущее», – отметил директор ГАНОУ СО «Дворец молодежи» Александр Слизько.

В текущем учебном году в технопарке занимается 1700 детей. Все они уже заинтересованы инженерными науками, и поэтому с большим удовольствием ходят на производственные экскурсии, отметила начальник «Кванториума» Светлана Михайлова.

«Наше сотрудничество даст возможность детям узнать, как реально функционирует такая сложная отрасль как энергетика, как обеспечивается жизнь больших городов. Такие знания дают совсем иной взгляд на все, что нас окружает. Конечно, для нас также важна и профориентация школьников. Но в целом, работа с детьми – это социальная направленность компании «Т Плюс». Мы стремимся популяризировать знания об энергетики и участвовать в жизни общества», – рассказала директор по управлению персоналом Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Светлана Темина. По ее словам, в компании достаточно специалистов с педагогической подготовкой. Они умеют объяснить понятным языком сложные технологии, а также знают, как разрабатывать обучающие квизы и квесты для школьников.

«Дети – наше будущее. Мы готовы сделать все, чтобы донести наши знания до подрастающего поколения. Может быть, эти знания позволят детям определиться в жизни и найти себя. Я впечатлен возможности и размахом «Кванториума» и очень рад нашей совместной работе. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество даст взаимовыгодные результаты», – добавил директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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