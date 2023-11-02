В Свердловской области из-за гололеда и снежных навалов закрывают трассы

Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения для движения транспорта на двух трассах.

На участке с 1 по 12 км автодороги Богданович – Сухой Лог действует временный запрет для движения пассажирского и грузового транспорта из-за гололеда на проезжей части. Ограничения снимут, когда дорога будет соответствовать требованиям безопасности.

Также введено ограничение для пассажирского транспорта на небольшом участке с 1 по 5 км автодороги «Подъезд к Кировграду» от Серовского тракта. По данным ГИБДД, на проезжей части лежит рыхлый снег и образовались снежные валы. Дорогу откроют после уборки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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