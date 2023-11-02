Арестован житель Кашино, избивший битой троих школьников

В Сысерти арестован 20-летний житель поселка Кашино, который избил битой троих местных школьников.

«Сегодня суд, рассмотрев ходатайство следователя СК, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью подростков, проводятся судебно-медицинские экспертизы», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как уже сообщил «Новый День», вечером 28 октября в селе Кашино юноша избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата. Мальчики получили серьезные травмы, им понадобилась медицинская помощь. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В соцсетях сообщают, что младший брат нападавшего и раньше конфликтовал с одноклассниками.

Сысерть, Елена Владимирова

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