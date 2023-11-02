Ограничения на двух свердловских трассах сняты – дорожники убрали снег

Движение автобусов на подъезде к Кировграду, а также пассажирского и грузового транспорта на трассе Богданович – Сухой Лог полностью восстановлено, сообщили в Управлении автодорог Свердловской области.

Дорожные службы очистили рыхлый снег и образовавшиеся на обочине снежные валы на подъезде к Кировграду со стороны Серовского тракта. Также по требованию ГИБДД обработан противогололедными материалами участок дороги на трассе на трассе Богданович – Сухой Лог с 1-го по 12-й километр.

О неблагоприятных дорожных условиях на трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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