ГИБДД перекрыла еще две дороги

Управление ГИБДД по Свердловской области перекрыло из-за снежных заносов еще две дороги.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с 16:30 введены ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге Сухой Лог – Рефтинский с 0 по 8 км и на автодороге Брусяны – Светлое – Белокаменный с 0 по 18 км.
Движение откроют после устранения недостатков в содержании улично-дорожной сети.
Сухой Лог, Елена Владимирова
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