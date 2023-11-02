Попавший в ДТП с беременной женой водитель 230 раз за год превысил скорость (ВИДЕО)

Автомобиль «Мерседес Бенц» зажало между двумя грузовиками на 202 км автодороги Пермь – Екатеринбург. Пострадали 35-летний водитель и его 34-летняя беременная супруга.
Гонщик на «мерседесе» вез беременную жену и попал в ДТП
Как сообщили в УГИБДД, водитель не выдержал безопасную дистанцию до едущих впереди грузовиков «Хово», из-за чего и произошло столкновение.
Водитель и его жена доставлены в больницу. Известно, что угрозы выкидыша у пострадавшей нет. Также в автомобиле находился семилетний сын пары, ребенок не пострадал. Во время движения он сидел сзади в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту.
Установлено, что водитель автомашины «Мерседес Бенц» житель города Нижневартовска, в течение года допустил более 230 нарушений ПДД, связанных с превышением скоростного режима, штрафы оплачены.
На месте происшествия у водителя «Мерседес Бенц» взят анализ для проведения химико-токсилогического исследования.
Красноуфимск, Елена Владимирова
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