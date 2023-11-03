На Сортировке неизвестный водитель насмерть сбил пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.
Дорожный инцидент произошел в 00:40 на улице Технической, напротив дома № 37.
Как сообщили в областном УГИБДД, автомобиль допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 27-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.
В Госавтоинспекции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(950)201-27-89 или 102, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20 (Отдел ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу).
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube