На Сортировке неизвестный водитель насмерть сбил пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.

Дорожный инцидент произошел в 00:40 на улице Технической, напротив дома № 37.

Как сообщили в областном УГИБДД, автомобиль допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 27-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

В Госавтоинспекции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(950)201-27-89 или 102, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 20 (Отдел ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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