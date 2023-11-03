На Уралмаше автомобиль врезался в столб и загорелся (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Бакинских Комиссаров машина врезалась в столб и загорелась.

Как сообщили в УГИБДД Екатеринбурга, 19-летний молодой человек на «Ладе Приоре» ехал со стороны улицы Культуры в направлении Кировградской, не справился с управлением и врезался в столб.

Автомобиль загорелся, водителю и его 20-летнему пассажиру удалось выбраться, они получили травмы различной степени тяжести, оба доставлены в больницу.

Известно, что в момент происшествия молодые люди были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние водителя будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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