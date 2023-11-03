В уральских больницах ввели масочный режим и запретили посещения

Во всех медучреждениях Свердловской области ввели обязательный масочный режим, передает «Новый День». Речь идет о государственных больницах и поликлиниках. Масочный режим придется соблюдать и сотрудникам медучреждений, и пациентам. Приказ подписан исполняющим обязанности главы минздрава региона Сергеем Турковым (есть в распоряжении редакции).

Также документ вводит запрет на посещение стационаров «лицами, не имеющими отношения к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности медицинских организаций до особого распоряжения». Это значит, что навести родственника, например, после операции, не получится.

Пациентов стационаров с признаками ОРВИ будут изолировать в отдельной палате или боксе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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