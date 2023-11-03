В Екатеринбурге презентовали проект Академии детского творчества, которая появится в Академическом (ФОТО)

Проект будущей Академии детского творчества в Академическом презентовали профильным министрам Свердловской области и руководителям департаментов мэрии Екатеринбурга. Здание, в котором откроют спортивные секции, творческие кружки и разноплановые клубы для детей, в перспективе появится в Преображенском парке.

Новый проект обсудили участники совещания, посвященного развитию социальной инфраструктуры в Академическом районе Екатеринбурга. Проектно-сметную документацию Академии детского творчества разработал основатель территории АО СЗ «РСГ-Академическое», документ уже получил положительное заключение госэкспертизы. Основатель района уверен: для гармоничного развития личности нужны секции дополнительного образования.

«Академия детского и юношеского творчества, по задумке проектировщиков, объединит несколько поколений: здесь будут проходить мероприятия для разного возраста, а на каких-то из них дети смогут заниматься вместе со своими родителями или бабушками и дедушками, – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Из спортивных секций по плану здесь должен появиться скалодром, также можно будет заниматься баскетболом и волейболом, настольным теннисом и гимнастикой. Культурное развитие юных жителей Академического будет вестись по таким направлениям, как, например, хореография и театральное искусство. Рядом с Академией появятся мастерские по гончарному и стеклодувному делу».

Большое учреждение дополнительного образования, которое сможет принять несколько сотен детей, давно нужно Академическому. Здесь каждый третий житель – ребенок или подросток. Кроме того, в районе огромное количество многодетных семей.

«В этом году мы проводили в Академическом фестиваль двойняшек и близняшек и увидели, что на него заявилось порядка четырехсот семей, в которых есть парные детки. И мы уверены, что с появлением в нашем районе Академии детского и юношеского творчества мы максимально удовлетворим запросы молодых семей на правильный досуг их детей», – подчеркнула заместитель главы Академического района Любовь Безбородько.

Проект будущей академии внимательно изучили региональные министр культуры Светлана Учайкина, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Нина Журавлева, а также представители города: первый зампредседателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, председатель комиссии гордумы по социальной защите и здравоохранению Станислав Киселев, начальник департамента образования Константин Шевченко, начальник управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина и начальник управления культуры Илья Марков.

Первый заместитель председателя городской думы Михаил Матвеев напомнил, что первая школа в Академическом была построена еще в 2011 году, а вот учреждений допобразования в районе не было до 2022 года. Тогда здесь открыли филиал художественной школы, а в нынешнем сентябре – филиал музыкальной школы. Кроме того, в этом году открылся Дворец дзюдо, где спортом занимаются в том числе дети.

«Но это очень мало. Раз мы все решили создать новый район, то возложили на себя обязанность заботиться о нем, по крайне мере, до его совершеннолетия. Мы должны добиться, чтобы по социальной инфраструктуре он был похож на другие семь районов. Это наша общая задача», – дополнил Михаил Матвеев.

Место возведения Академии детского творчества определено: Преображенский парк, рядом с храмом Святых Божиих Строителей. Предполагается, что объект займет почти гектар земли. Уникальность здания – в объединении в одном месте секций и клубов разных направлений. Тут можно будет научиться играть в шахматы, танцевать или покорять горные вершины. А еще – познать гончарное дело в специальной мастерской или постичь азы астрономии в планетарии. Присутствующие на совещании проект одобрили и поддержали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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