Концерт-медитация, видеоинсталляции и симфонический хор: куда бесплатно сходить на «Ночи искусств»

Завтра, 4 ноября, в Екатеринбурге и области пройдет очередная культурная акция «Ночь искусств». Всего в регионе будет работать более 400 площадок, а в городе – более 50. Мы посмотрели, на какие мероприятия пустят бесплатно, и выбрали самые интересные. Например, можно будет послушать бамбуковую флейту сякухати, узнать тайны корейского костюма ханбок, сходить в филармонию или театр кукол.

В этом году Свердловская область принимает участие в акции в девятый раз, а первая «Ночь искусств» прошла в 2013 году в Москве и Санкт-Петербурге. Культурное мероприятие проходит под девизом «Искусство объединяет», и завтра во всех городах и многих селах региона можно будет посетить концерты, лекции, мастер-классы. Узнать побольше о традициях народов Урала или других стран.

В Екатеринбурге в этом году будут работать более 50 площадок, но половина из них – платные. Мы изучили, куда можно пройти без билета. И предлагаем вам несколько вариантов.

Библиотека им. Герцена: оперные солисты и концерт-медитация

Вечер «Арт-микс в Герценке» начнется 4 ноября в 18 часов. Параллельно разные концерты и мастер-классы будут идти в разных помещениях библиотеки. Например, в 18:00 часов начнется мастер-класс от художницы Оксаны Мицник и лекция от сэнсэя корейского языка Светланы Заболотневой «Ханбок – корейская традиционная одежда в современную эпоху».

В 19:00 специалист по японской культуре проведет мастер-класс по японской каллиграфии, где каждый попробует написать хайку. А солистка «Урал Оперы» Наталья Мокеева и пианист Надежда Ольшванг устроят концерт «В тиши ночной».

Чуть позже вечером можно будет послушать концерт-медитацию «Дыхание бамбука» с участием Максима Долбилина (бамбуковая флейта сякухати) и Артема Шарова (сямисен). Или посмотреть кино из Свердловского областного фильмофонда.

А завершится вечер в 22 часа читкой новой пьесы Ульяны Гицаревой с участием актеров театра «Фабрика» и «Волхонка».

Мастер-класс в театре кукол

В театре кукол в 18 часов пройдет мастер-класс «Трогательные сказки». Вместе с актрисой Ириной Кузьминой участники смогут изучить театральных кукол: особенности их внешнего вида, материал, из которого они сделаны, системы управления. А также, попробуют себя в роли кукловодов и разыграют театрализованные представления. Количество мест ограничено.

Видеоинсталляции и мастер-классы в ЕАСИ

Екатеринбургская академия современного искусства устроит на своей площадке выставку живописи и керамики «Сон-SOSтояние» художников Марии Живило, Риммы Удовик и Аллы Кутузовой. В то же время в окнах здания академии прохожие увидят видеоинсталляции, созданные учащимися вуза, а еще мультфильм. В гимназии имени Дягилева преподаватели ЕАСИ проведут мастер-класс в технике обрывной аппликации и выставку Inside-2.

В филармонии: концерт «Достояние Родины»

В Свердловской филармонии 4 ноября в 18 часов начнется бесплатный концерт симфонического хора (дирижер Андрей Петренко). Называться он будет «Достояние России». Какие именно произведения услышат зрители, в филармонии держат пока в секрете. Концерт продлится полтора часа.

Гимназия им. Дягилева: пластический спектакль и театральный мастер-класс

В гимназии № 8 им. Дягилева будут ждать гостей с 18:00 до 22:00. Здесь покажут пластический спектакль «История солнца и луны», а затем проведут театральный мастер-класс. Кроме того, дети устроят танцевальный флешмоб. А желающие смогут принять участие в создании инсталляции из картона – «Картонии».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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