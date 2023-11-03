Число ДТП на уральских дорогах выросло на 10%. Погибли 252 человека

За 10 месяцев 2023 года на дорогах Свердловской области число ДТП выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, количество пострадавших также возросло.

Об этом заявил на пресс-конференции замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов. Всего за 10 месяцев произошло 2392 дорожных аварии, в которых 252 человека погибли и 3010 человек пострадали. Причина каждого третьего ДТП – превышение скорости.

На автодорогах федерального значения случилось 168 ДТП, в которых 38 человек погибли, 238 получили травмы. При этом на пермской трассе число погибших по сравнению с прошлым годом снизилось на 16%, на тюменской – на 24%. В ГИБДД связывают это с тем, что сейчас на этих дорогах ведется капитальный ремонт по расширению до 4 полос.

На региональных дорогах случилась 591 авария, 127 человек погибло, 813 получили травмы. Самые аварийные дороги региона: трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Реж – Алапаевск, ЕКАД, Екатеринбург – Полевской, южный подъезд к Нижнему Тагилу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»