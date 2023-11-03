На трассе Ивдель – ХМАО в ДТП погибла женщина и пострадал ребенок (ФОТО)

Сотрудники УГИБДД Свердловской области расследуют причины смертельного ДТП на 49 км автодороги Ивдель – ХМАО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Хонда Фит», в результате чего погибла женщина, пассажир «Лады». Еще три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии медики оказывают помощь пострадавшим.

Движение транспортных средств на данном участке полностью ограничено.

Ивдель, Елена Владимирова

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