Уральцы начали писать «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября жители Свердловской области могут принять участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция проводится ежегодно в онлайн и офлайн форматах.

Как сообщают в ДИПе, взрослым участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок подготовлены вопросы, посвященные местам, связанным с Россией за пределами РФ. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2023 года.

Всего об участии в акции на данный момент заявили порядка 30 организаций. Девять площадок – открытые, в их числе – Свердловская областная межнациональная библиотека и Инновационный культурный центр. Ознакомиться с полным списком можно, выбрав регион на специальной странице. В помещении Екатеринбургской городской думы диктант напишут депутаты, представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, общественных и религиозных организаций.

Ответить на вопросы также можно в онлайн-формате в удобное время с 3 по 8 ноября на официальном сайте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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