«Играть будут даже в гараже»: в ЕГТИ показами 20 спектаклей отметят 30-летие уральской школы драматургии

8 и 9 ноября в Екатеринбургском государственном театральном институте будут отмечать 30-летие уральской школы драматургии, основателем которой стал Николай Коляда. На два дня в вузе отменят занятия, и студенты всех курсов будут показывать эскизы спектаклей и читать пьесы учеников Николая Владимировича. Задействован будет даже гараж института.

Официальной датой появления уральской школы драматургии считается 14 ноября 1993 года – именно тогда Николай Коляда набрал в ЕГТИ первый курс студентов отделения «Литературное творчество». За эти годы вуз выпустил почти 70 драматургов, и многих учеников Коляды знают и ставят их пьесы по всей России и миру. Это – Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Олег Богаев, Валерий Шергин, Владимир Зуев и многие, многие другие. Такое явление, как уральская школа драматургии, изучают, о нем пишут дипломные работы и книги.

8 и 9 ноября в стенах ЕГТИ в честь 30-летия уральской школы драматургии покажут более 20 эскизов, размышлений, читок по пьесам выпускников Николая Коляды.

«У меня было одно условие – не брать мои пьесы и пьесы Олега Богаева, который тоже преподает в вузе. Надо было взять пьесы бывших или нынешних учеников. Это я так мотивирую студентов к тому, чтобы они почитали эти пьесы. И чтобы клише – что там одна чернуха, порнуха и грязь – чтобы клише это ушло. Потому что молодые парни и девчонки – они пишут о поисках счастья, любви. Не всегда, может, языком высоколитературным, иногда – корявым. Но они хотят сказать что-то людям», – рассказал Николай Коляда на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Полная афиша мероприятия должна появиться сегодня в соцсетях ЕГТИ, и тогда же откроется регистрация на показы. Но ректор вуза Анна Глуханюк предупредила: мест будет не очень много, поэтому стоит поторопиться.

«В мероприятии будет участвовать весь институт. Мы отменяем занятия на 8 и 9 ноября. Не только на сцене учебного театра, но и в аудиториях, в фойе, в гараже будут идти читки, эскизы, зарисовки, размышления по пьесам учеников Николая Владимировича Коляды, – рассказала руководитель института. – Важно, что подготовка драматургов ведется сразу в театральной среде – они работают с актерами, с режиссерами, подключаются продюсеры. Театральный мир, который создается в стенах ЕГТИ, заряжает энергией всех внутри, и всех тех, кто станет зрителями этого события».

Николай Коляда лично выделил в призовой фонд конкурса 300 тысяч рублей. Все эскизы и читки будет оценивать жюри, которое потом выберет и наградит лучших. Более подробная информация будет опубликована здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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