Губернатор Свердловской области включил более 7 тысяч домов в региональную программу газификации

Губернатор Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тысяч домов в региональную программу газификации, по которой к границам земельных участков частных домовладений газовые сети подводятся бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

«С учетом того, что план-график – это «живой организм», реагирующий на рост интереса жителей к вопросу бесплатного подведения газовой сети до границ земельного участка, он был расширен дополнительными объектами. Большая часть этих домов находятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Белоярском, а также Березовском, Бисертском, Ирбитском муниципальных образованиях и Нижнесергинском районе», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Соответствующие изменения внесены в областную программу газификации на 2021-2030 годы. Региональной программой, в которую в том числе входят объекты по социальной газификации и мероприятия, будет охвачено порядка 101 тысячи домовладений.

В Свердловской области около 40 тысяч жителей Среднего Урала уже получили газ по президентской программе. На данный момент к голубому топливу уже подключено 13,5 тысячи домовладений, более 56 тысячи договоров заключено с жителями на догазификацию, а газовые сети для последующего подключения уже построены к 30 тысячам домов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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