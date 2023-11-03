Перед Новым годом в Екатеринбурге появится 8 общественных туалетов

Скоро в центре Екатеринбурга появятся новые общественные туалеты с нестационарным модулем и доступом для маломобильных групп населения.

Как сообщили в пресс-службе администрации, модули появятся в преддверии Нового года и простоят до конца зимних праздников.

Объекты планируется разместить в рамках границ, обозначенных проектом «Туристический код». Нестационарный модуль подключается к сети 220 вольт, что дает возможность перевозить его с одного места на другое.

В модулях предусмотрено отдельное помещение для горожан с ограниченными возможностями здоровья и пандус. Предусмотрена система автоматического обогрева, срабатывающая при температуре ниже 0 градусов, чтобы автономная система водоснабжения не разморозилась при низких температурах. Система освещения, как и вентиляции, осуществляется от датчика движения. Внешнее освещение и подсветка лайтбоксов работает от датчика света. Дверцы оснащены замками с индикаторами «свободно»/«занято». Внутри помещения также оборудованы всем необходимым, в частности, диспенсерами для жидкого мыла и туалетной бумагой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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