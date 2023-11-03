В Верхней Пышме благоустроят южную часть города: там появятся прогулочные зоны, кафе и комфортные остановки (ФОТО)

В южной части города Верхняя Пышма проведут комплексные работы по благоустройству. Там появится современное общественное пространство с прогулочными зонами, спортивными и детскими площадками, зелеными аллеями, кафе и комфортной остановкой общественного транспорта.

Проект комплексного благоустройства представила сегодня администрация городского округа. В пресс-службе уточнили, что работы в районе проспекта Успенский – ул. Октябрьская – ул. Александра Козицына уже начинаются. Рядом с будущими общественными пространствами сейчас находятся Дворец самбо и единоборств, здание гастрольного универсального театра, дворец технического творчества «Кванториум» и транспортная эстакада, проходящая вдоль музейного комплекса УГМК.

В планах горадминистрации Верхней Пышмы создать прогулочные аллеи, спортивные площадки с тренажерами, площадки для отдыха, велодорожки. Здесь высадят яблони, липы, сосны и разные кустарники. Кроме того, поставят беседки, скамейки с модулем для зарядки телефонов. Предусмотрят места под кафе и цветники.

Отдельное внимание при разработке плана уделяли комфорту и транспортной составляющей. В южной части города построят перехватывающую парковку на 466 мест, а еще автобусную станцию (с тремя постами высадки пассажиров). В зоне ожидания транспорта создадут площадку для отдыха. Там будут кафе, навигаторы по Верхней Пышме, точки для зарядки телефонов.

Кроме того, рядом построят остановочный комплекс повышенной комфортности с залом ожидания. Для удобства пассажиров там установят электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. В помещении обещают сделать теплые полы, систему вентиляции и климат-контроль, а еще – туалеты, в том числе для инвалидов и родителей с маленькими детьми.

«Работа по созданию благоустроенного современного пространства является логичным продолжением планов по развитию территории Верхней Пышмы, которая еще до недавнего времени являлась «пустырем», – сообщили в горадминистрации. – На рассматриваемой территории появится культурная зона с игровыми комплексами, амфитеатром, сценической площадкой и лекторием. В познавательной зоне предполагается разместить уличную библиотеку, игровые комплексы, обеспечивающие нейродинамическое развитие детей разного возраста, в зоне спортивных игр – тренажеры под навесами, пункты проката инвентаря, в зоне ожидания – площадки для тихого отдыха, зарядки для телефона, навигация, а в парковой – беседки, музыкальные качели и аттракционы».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»