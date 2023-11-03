В Екатеринбурге заканчивается выставка работ знаменитого иллюстратора русских сказок (ФОТО)

В Екатеринбурге завершается выставка иллюстраций Ивана Билибина. Этот художник оформлял русские сказки, декорации к балету и опере, а также был автором начертания герба России – двуглавого орла, который сейчас каждый может увидеть на аверсе русского рубля.

Экспозиция в «Синара-центре» продлится до следующих выходных включительно, а после будет завершена. В ближайшие праздничные дни, в «Ночь искусств», в галерее проведут специальную экскурсию по выставке работ Билибина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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