В Екатеринбурге художники фестиваля Stenograffia представят финальный арт-объект (ФОТО)

В Екатеринбурге художники фестиваля Stenograffia завершают сезон 3D-композицией, нарисовав покровительницу города, науки и знаний, горной промышленности – Екатерину Александрийскую – на одном из зданий.

«Через эту работу авторы рассуждают на темы локальной идентичности, культурных символов и их интерпретации в современности», – рассказали в telegram-канале фестиваля.

Работу выполнили художники из команды Spektr. Арт-объект появится на стене ИЕНиМ УрФУ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»