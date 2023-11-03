В Екатеринбурге художники фестиваля Stenograffia представят финальный арт-объект (ФОТО)

В Екатеринбурге художники фестиваля Stenograffia завершают сезон 3D-композицией, нарисовав покровительницу города, науки и знаний, горной промышленности – Екатерину Александрийскую – на одном из зданий.
«Через эту работу авторы рассуждают на темы локальной идентичности, культурных символов и их интерпретации в современности», – рассказали в telegram-канале фестиваля.
Работу выполнили художники из команды Spektr. Арт-объект появится на стене ИЕНиМ УрФУ.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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