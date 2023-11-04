На Тюменском тракте в аварии разбилась 28-летняя девушка

На 13 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» сегодня ночью случилось смертельное ДТП.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, автомобиль «Рено» столкнулся со стоящей машиной «Газель». За рулем легковушки была 28-летняя девушка. Чтобы извлечь пострадавшую из машины, понадобилось помощь спасателей. Водитель получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия медиков. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД – проводится расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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