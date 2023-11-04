Крестный ход в Екатеринбурге собрал две тысячи горожан (ФОТО)

В День народного единства в центре Екатеринбурга традиционно прошел крестный ход, посвященный празднику иконы Божией Матери. Верующие прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Мы с 1612 года храним милость, которая была проявлена нашему народу. Тогда, 1612 год, был очень похож на то, что сейчас. Народ с народом, родные люди с родными людьми воют, интервенты пришли. Живого места не было на Руси, людям хотелось жить. Матерь Божия явилась тем единственным объединяющим началом. Было много атаманов, которые хотели собрать – не получилось, были политики, которые пытались собрать Русь – не получилось. А у Матери Божией через образ Казанской, получилось. Это большой урок для нас, и мы стараемся его помнить, не забывать, ему следовать», – сказал митрополит в приветственной речи.

В общей сложности крестный ход собрал более двух тысяч человек. В этом году в религиозном шествии также участвовали воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений Екатеринбурга.

Изображение иконы казанской Богоматери и поздравление с праздником от Фонда святой Екатерины сегодня транслируется на всех медиаэкранах в центре города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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