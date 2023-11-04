«Автомобилист» с трудом обыграл «Нефтехимик» на домашнем льду

«Автомобилист» одержал волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче. Встреча в Екатеринбурга завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий гол был забит незадолго до финальной сирены.

«Автомобилист» довольно быстро открыл счет в игре. На 4-й минуте вернувшийся после травмы на лед Стефан Да Коста мощно щелкнул по воротам «Нефтехимика», вратарь не сумел зафиксировать шайбу, и первым на добивании был Ефим Гуркин.

Гости ответили голом в начале второго периода – отличился Владимир Брюквин. Затем игра пришла в равновесие, и соперники безуспешно атаковали друг друга. Все изменилось в концовке третьего периода. Игрок «Нефтехимика» нарушил правила и отправился в штрафной бокс, а «Автомобилист» воспользовался шансом. Да Коста скинул шайбу в центр на Алексея Макеева, который сделал небольшую паузу и отправил шайбу под перекладину ворот гостей.

«Хороший темп игры был, хорошее движение у команды, плюс домашняя поддержка нам помогла. Одержали трудовую тяжелую победу, которая придаст нам уверенности. Здорово сработало большинство в концовке, что и решило исход матча. Вся команда выполнила установку на игру, действовало самоотверженно. Хорошее меньшинство было, и вовремя в игре нас держал [вратарь] Вова Галкин», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» снова проведет в Екатеринбурге. В понедельник, 6 ноября, команда встретится с «Сибирью» из Новосибирска.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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