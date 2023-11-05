Превысила скорость и не пристегнулась: 23-летняя девушка погибла в ДТП (ФОТО)

Сегодня ночью около Невьянска произошла смертельная авария. Трагедия произошла на 2 км северного подъезда к городу от автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, водитель превысила скорость, «Киа Рио» вылетела в левый кювет и перевернулась. 23-летняя водитель иномарки скончалась на месте, 32-летняя пассажирка доставлена в больницу Невьянска с травмами различной степени тяжести. Состояние погибшей будет известно по результатам химико-технологического исследования.

По предварительным данным, обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. При обследовании недостатки улично-дорожной сети не выявлены. Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Невьянск, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»