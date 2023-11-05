В Свердловскую область придет потепление

На Урал в ближайшие дни придет теплая погода. По словам метеоролога Алексея Пулина, с 5 ноября на территории региона начнется поступление теплой воздушной массы. В Екатеринбурге сегодня днем воздух прогреется до +1, ветер сменится с западного на южный, осадков не будет.

«В воскресенье погоду в Свердловской области будет определять антициклон, центр которого движется через Южный Урал на восток. С этого момента по высотам на территорию региона начнется поступление более теплой воздушной массы», – сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Тепло достигнет Свердловской области 6 ноября. В понедельник и вторник воздух днем прогреется до +4. Метеоролог отмечает незначительный прогрев, которому препятствует температурная инверсия в антициклоне (у земли холоднее, чем на высотах), вследствие чего на дорогах будет образовываться гололед.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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