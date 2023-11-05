Придавило бревном: в Свердловской области погиб кочегар

В Североуральске на деревоперерабатывающем предприятии «СибирьЭкоСтрой» кочегара насмерть придавило бревном. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Трагедия произошла сегодня в 8:55 утра. По предварительным данным, мужчина распиливал бревна для отопления котельной. В ходе работы одно бревно соскользнуло и придавило работника. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда при выполнении работ по лесообработке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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