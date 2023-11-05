На выставке «Россия» открыли стенд Свердловской области

Свердловская область стала одним из участников выставки «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Стенд региона разместился на площади более 105 квадратных метров и представляет собой «Демидовский лофт». Гости знакомятся с достижениями Среднего Урала, а также с проектами научно-технического развития региона.

«Нам очень важно было показать преемственность. С чего начиналась Свердловская область, и проекты, над которыми мы работаем, направленные в будущее. В оформлении использованы необычные материалы, например, пол стенда изготовлен из 300 килограммов меди. Одна посетительница сказала, что постояла, и у нее ноги перестали болеть. Если серьезно, то люди с большим интересом и вниманием относятся ко всему, о чем рассказывает наш стенд», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Посетители подолгу задерживаются у каждой локации экспозиции Среднего Урала – делают селфи на фоне видеопанели с видами Свердловской области, тестируют зону с интерактивной доменной печью», – сообщают в ДИП.

Экскурсии по стенду Свердловской области проводят Дмитрий Ионин и экс-участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

В рамках выставки в павильоне «Дом уральской кухни» были представлены блюда аутентичной уральской кухни.

«Сегодня на корнере слабосоленый кижуч, маринованные огурцы и одуванчики, томленая оленина с вареньем из рябины, маринованным луком и иван-чаем. Еще вы можете попробовать у нас суп из двух видов бульона – куриный и рыбный: с кижучем, муксуном и судаком, а также есть косуля со взбитым маслом и скоблянка», – поделился шеф-повар ресторана «Зверобой» Николай Семёнов.

Посетителям павильона дарили сувенир в виде печенья «Уральский пельмень» с предсказанием достопримечательности Свердловской области, которую необходимо посетить в ближайшее время.

Выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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