Водитель влетел в бетонное ограждение: смертельное ДТП на ЕКАДе (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня около 3 часов ночи произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия случилась в Верх-Исетском районе, на 39 км ЕКАДа.

Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, водитель Volkswagen Jetta выбрал небезопасную скорость, потерял контроль за управлением и врезался в бетонное ограждение. 39-летний водитель и 38-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование, причины произошедшего устанавливают руководители городской Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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