85-летняя женщина пострадала в ДТП с автобусом (ФОТО)

В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса с иномаркой пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

На улице Щербакова водитель рейсового автобуса ПАЗ № 79 отвлекся и влетел в автомобиль «Вольво», стоявший на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадала пассажирка иномарки.

Медики на месте оказали женщине необходимую помощь, обстоятельства происшедшего выясняют автоинспекторы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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