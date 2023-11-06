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Понедельник, 6 ноября 2023, 13:39 мск

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85-летняя женщина пострадала в ДТП с автобусом (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса с иномаркой пострадала 85-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

На улице Щербакова водитель рейсового автобуса ПАЗ № 79 отвлекся и влетел в автомобиль «Вольво», стоявший на красный сигнал светофора. В результате аварии пострадала пассажирка иномарки.

Медики на месте оказали женщине необходимую помощь, обстоятельства происшедшего выясняют автоинспекторы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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