Во время зимнего полумарафона движение транспорта будет ограничено

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта во время VIII зимнего полумарафона «Европа-Азия». Соревнования пройдут 3 декабря по центральным улицам города.

Как сообщают в администрации Екатеринбурга, массовый забег будет проходить с 9:00 до 13:00. ГИБДД прекратит движение всех видов транспорта:

• по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

• по улице 8 Марта, от Бориса Ельцина до Ленина;

• по набережной Рабочей Молодежи, от 8 Марта до Ленина;

• по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

• по улице Дзержинского, от Царской до Горького.

На этих участках улиц будет запрещена и автостоянка. Сотрудники полиции обеспечат безопасное движение транспорта и пешеходов, а также охрану общественного порядка.

В мэрии уточнили, что с 8:00 до 15:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя в торговых точках на улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта. А на площади Дзержинского и на участках улиц, включенных в маршрут забега, будут установлены мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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