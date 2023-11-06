В Свердловской области водитель сбил двухлетнего ребенка

В Нижнем Тагиле водитель Lada Priora сбил двухлетнего ребенка, который переходил с бабушкой пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

По данным «КП Урал», ДТП случилось сегодня в 13 часов возле дома № 8 на ул. Зари. 18-летний водитель иномарки сообщил автоинспекторам, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце.

По предварительным данным, мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила.

Как стало известно, автомобилист получил права полгода назад, и за нарушение ПДД его привлекали к административной ответственности уже 20 раз. Освидетельствование показало, что молодой человек был трезв.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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