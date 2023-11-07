В Свердловскую область пришло потепление, ожидаются дожди

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается аномально теплая для ноября погода: днем будет до +5 °C, что на 6-7 градусов выше нормы. Местами пойдут дожди, иногда – с мокрым снегом.

«Грядущая в ближайшие дни волна тепла может разрушить остатки снежного покрова. 7-10 ноября ночью ожидается +1...-4°, днем 0...+5°, что на 6-7° выше нормы. Существенных осадков до 8 ноября не ожидается, 9-10 ноября местами выпадет слабый дождь с мокрым снегом, в Екатеринбурге – небольшой дождь с мокрым снегом вероятен 9 и 10 ноября. На неочищенных участках дорог кое-где сохранится гололедица», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В выходные, 11 и 12 ноября, через Урал пройдет западный циклон, который принесет осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Порывистый ветер усилится до 15-16 м/с. Вероятен гололед, поскольку температура будет понижаться. По прогнозам синоптиков, 12 ноября днем будет 0...-5 °C, а в начале следующей недели – ночами до -5...-10°, днем до -3...-7°.

Добавим, что вчера в Екатеринбурге повторился суточный рекорд максимальной температуры: днем было +8,9 °C – последний раз такое отмечалось 6 ноября 2006 года, как рассказал Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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