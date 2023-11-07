За первую четверть 826 свердловских школьников переболели кишечными инфекциями

В Свердловской области с начала учебного года врачи зарегистрировали 826 случаев кишечных инфекций среди школьников. Это намного меньше, чем в прошлые годы.

«Заболеваемость была в 1,4 раза ниже аналогичного периода прошлого года, а также средних многолетних значений. Кроме того, в сентябре и октябре 2023 года не было случаев групповой заболеваемости в школах по вине организаторов питания», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По мнению санитарных врачей, снижение заболеваемости связано с масштабным обследованием персонала школ и детсадов перед 1 сентября, а также с общим ростом санитарной культуры населения. В этом году на носительство кишечных инфекций обследовали почти 99% работников пищеблоков школ (5112 человек). У 35 сотрудников (0,7%) нашли ротавирусы, у 21 человека (0,4%) – норовирусы. Всех их не допустили к работе в столовых. Кроме того, в этом году стало меньше ситуаций, когда больного ребенка отправляют в школу, что подтверждается анализом проводимых эпидрасследований.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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