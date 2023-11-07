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Вторник, 7 ноября 2023, 10:18 мск

Новости Екатеринбург

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На Елизавете сгорел пассажирский автобус (ФОТО)

Фото предоставлено очевидцем события

В Екатеринбурге сегодня утром загорелся пассажирский автобус. Возгорание случилось, когда транспорт находился возле дома № 2 по улице Новинской. В этот момент в салоне был только водитель, он не пострадал.

Пожарные потушили пожар за полчаса. Автобус полностью выгорел. Причина происшествия пока неизвестна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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