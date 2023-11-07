Членов банды похоронщиков, вытеснявшей с рынка конкурентов, отправили в колонию строгого режима (ФОТО)

В Сысерти суд вынес приговор в отношении четырех мужчин, организовавших банду на рынке ритуальных услуг. ОПГ вытесняла конкурентов с рынка, угрожая расправой и вымогая деньги. В колонии члены банды проведут от 9 до 12 лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, банду основал один из мужчин в сентябре 2019 года. Он решил устранять конкурентов в сфере оказания ритуальных услуг в Сысертском городском округе. В свою банду бизнесмен вовлек троих знакомых, которые владели навыками борьбы и обращения с оружием.

«Начиная с сентября 2019 года члены преступной группы вытесняли с рынка ритуальных услуг местных предпринимателей, запрещая им оказывать ритуальные услуги, и требовали деньги за уже оказанные, угрожали при этом физической расправой и уничтожением имущества. В результате действий членов преступной группы пострадали 5 человек, оказывавших ритуальные услуги населению. Деятельность устойчивой организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в августе 2020 года», – сообщили в прокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях четверо бандитов признаны виновными в совершении преступлений по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ «Принуждение к отказу в совершении сделки, совершенное с применением насилия, организованной группой», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Организатору банды Сысертский районный суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его подельникам – в виде лишения свободы на срок от 9 до 11 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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