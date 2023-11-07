В мессенджерах распространяется новый вид мошенничества – «Проголосуй за дочку на конкурсе»

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана – с помощью мессенджеров. О распространившейся схеме предупредил мобильный оператор «Мотив».

«В What'sApp поступает сообщение с незнакомого номера или с того, который внесен в список контактов, с просьбой проголосовать за племянницу или дочку знакомого, которая участвует в конкурсе. Далее идет пояснение, что девочке не хватает совсем немного голосов. Чтобы помочь ей одержать победу, нужно перейти по ссылке. Если человек переходит по ссылке, злоумышленники тут же получают доступ к его аккаунту в What'sApp. После чего преступники рассылают сообщения от хозяина взломанного аккаунта всем контактам из адресной книги с просьбой перевести деньги, потому что случилась беда», – рассказали в компании.

Мошенники могут использовать для своих схем любые интернет-площадки: Telegram, What'sApp, Viber, электронную почту и социальные сети. Поэтому нельзя вступать в переписку с незнакомцами и переходить по ссылкам, даже если они пришли от знакомого. В этом случае специалисты советуют лично перезвонить человеку и убедиться, что это именно он просит вас о помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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