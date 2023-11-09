Сегодня Всемирный день качества

Всемирный день качества отмечается сегодня. Эта ежегодная дата – она отмечается с 1989 года во второй четверг ноября по инициативе крупнейших международных организаций по стандартизации и качеству при поддержке ООН.

В Екатеринбурге вопросами качества продукции и защитой прав потребителей занимается служба Роспотребнадзора, городской комитет по защите прав потребителей, комитет по товарному рынку, а также ряд некоммерческих организаций.

По сведениям специалистов, самыми распространенными жалобами горожан являются жалобы на качество колбасных изделий, обувь и одежду, качество питьевой воды и другим вопросам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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