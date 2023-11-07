В Первоуральске неопытный газелист насмерть сбил женщину на тротуаре (ФОТО)

Накануне, 6 ноября, в Первоуральске водитель «газели» насмерть сбил 77-летнюю женщину. Трагедия случилась возле дома № 22/16 на пр. Космонавтов.

По информации Госавтоинспекции, 22-летний мужчина после разгрузки товаров поехал задним ходом по тротуару и не заметил пешехода. Наехав на пенсионерку, он протащил ее под колесами еще несколько метров. Женщина скончалась в Первоуральской больнице от многочисленных травм.

По предварительным данным, стаж вождения молодого человека составляет менее года. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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