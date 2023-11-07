В Екатеринбургских школах появятся инженерные классы

В Екатеринбурге три школы заключили соглашение с государственной корпорацией «Росатом» о создании инженерных классов. Ученики школы № 4, гимназии № 35 и школы № 215 «Созвездие» будут углубленно изучать математику, физику, информационные технологии и проектирование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Во время осенних каникул прошла инженерная смена, опыт признали успешным, и было решено подписать соглашение. 28 ребят из 7 и 10 классов гимназии № 35 учились использовать современные технологии по программе, разработанной Росатомом. Семиклассники сами выбирали одно из трех направлений: 3D-моделирование, робототехника или web-разработка. Десятиклассникам предлагались уже четыре направления: промышленный дизайн, электроника, робототехника, web-разработка. На занятиях ученики разрабатывали собственные проекты и решали профессиональные задачи. По окончании курса всем участникам были выданы сертификаты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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