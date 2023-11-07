За время школьных каникул заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась

В Свердловской области за неделю зарегистрировали около 23 тысяч случаев ОРВИ, что на 17% меньше, чем неделей ранее. По-прежнему доминирует риновирус.

В Екатеринбурге за тот же период зарегистрировано 12 117 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 12,8% и ниже среднего многолетнего уровня на 2,7%. Чаще всего болеют дети.

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано 434 человека: доминирует риновирус», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

От гриппа в Свердловской области привились 1,86 миллиона человек или 44,4% всего населения. В планах увеличить охват вакцинацией до 65%.

Добавим, что с сегодняшнего дня дети вернулись в школы после каникул. Обычно это приводит к росту заболеваемости ОРВИ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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