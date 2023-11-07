В Екатеринбурге открыли производство косметики для собак и кошек (ФОТО)

Уральская компания Groom запустила производство косметики для собак и кошек на базе технопарка «Университетский». Производство полного цикла включает промышленный цех и лабораторию по разработке формул продуктов.

«Начать производство решили с флагманской линейки средств для собак. В ней продукты для глубокой очистки, ухода, спрей от колтунов и шампуни для разных пород: для объема – для шпицев и пуделей; с эффектом утяжеления длинной шерсти – для йоркширских терьеров и мальтийских болонок, текстурирующий – для жесткошерстных пород. Уже поступили 83 предзаказа на дистрибуцию из регионов России и Казахстана», – сообщают в департаменте информационной политики.

На начальном этапе мощность производства составит 22 тонны продукции в месяц. Также компания запустит в производство продукты для кошек и лечебные средства от облысения собак. В планах у груминг-сети строительство зооцентра с производительной мощностью 160 тонн в месяц, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по усилению инвестиционной активности в ключевых секторах экономики. Освободившиеся ниши открывают перед нашим бизнесом новые горизонты. Проект компании Groom – отличный пример продвижения предпринимательской инициативы. Открытие опытного производства на площадке технопарка «Университетский» – только первый этап. В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на российском рынке груминга. Мы окажем необходимую поддержку проекту», – рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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