В Екатеринбурге автобус столкнулся с грейдером. Пострадала женщина

Сегодня в Екатеринбурге рейсовый автобус № 09 столкнулся с грейдером. Инцидент произошел в 14 часов на ул. Краснофлотцев, 51.
По информации прокуратуры, водитель автобуса не учел расстояние между транспортными средствами и наехал на впереди стоящий грейдер, который чистил снег.
В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу.
Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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