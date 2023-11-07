В Екатеринбурге автобус столкнулся с грейдером. Пострадала женщина

Сегодня в Екатеринбурге рейсовый автобус № 09 столкнулся с грейдером. Инцидент произошел в 14 часов на ул. Краснофлотцев, 51.

По информации прокуратуры, водитель автобуса не учел расстояние между транспортными средствами и наехал на впереди стоящий грейдер, который чистил снег.

В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу.

Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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